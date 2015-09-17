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التحالف يقصف مواقع للحوثيين شمال وغرب تعز

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التحالف يقصف مواقع للحوثيين شمال وغرب تعز التحالف يقصف مواقع للحوثيين شمال وغرب تعز

قصف جوي

قصفت طائرات «التحالف العربي» لدعم الشرعية، مواقع تجمعات لمليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح شمال وغرب مدينة تعز.

وذكرت قناة سكاي نيوز اليوم الخميس،  أن الضربات الجوية استهدفت تجمعات ومواقع للحوثيين والقوات الموالية لصالح في مناطق تبة الزنقل وتبة قاسم بالبعرارة والدفاع الجوي بمدينة النور وجبل الوعش والمطار القديم.

وشن طيران التحالف غارات استهدفت تجمعات الحوثيين في منطقة الجفينة وجبل البلق جنوب غرب مأرب، ما أدى إلى تدمير 4 مركبات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى.

وقتل عدد من مسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح بعد أن تقدمت القوات اليمنية الموالية للشرعية في مناطق عدة من محافظة مأرب، إذ سيطرت قوات الشرعية على منطقة الحمرا بعد مواجهات بالدبابات والرشاشات الثقيلة.

وتمكنت القوات الشرعية في مأرب، المدعومة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، من مصادرة أسلحة وذخائر من المواقع العسكرية التي استعادتها من الحوثيين وقوات صالح.

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