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مرتضى: تشكيل فيريرا خطأ وأتدخل فنيا و ' اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط '

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مرتضى: تشكيل فيريرا خطأ وأتدخل فنيا و ' اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط ' مرتضى: تشكيل فيريرا خطأ وأتدخل فنيا و ' اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط '

"نعم أنا أتدخل فنيا. تشكلي المباراة خطأ والتغييرات خطأ" .. هكذا تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عن لقاء سموحة والزمالك.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس على حساب سموحة بركلات الترجيح ليواجه الأهلي في نهائي الكأس.

فيريرا بدأ المباراة بباسم مرسي وحيدا في خط الهجوم وخلفه محمود عبد المنعم كهربا وأحمد حمودي.

وهاجم مرتضى منصور فيريرا عقب المباراة قائلا: "التشكيل الذي بدأ المباراة خطأ. والتغيرات كانت خطأ أيضا".

وأضاف "نعم أنا أتدخل فنيا وأنا رئيس النادي واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط".

وأكمل حديثه قائلا: "المباراة كانت صعبة للغاية وأشكر اللاعبين".

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