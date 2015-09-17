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الزمالك يكشف سبب غياب حفني عن لقاء سموحة.. وهل يلحق بالقمة

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الزمالك يكشف سبب غياب حفني عن لقاء سموحة.. وهل يلحق بالقمة الزمالك يكشف سبب غياب حفني عن لقاء سموحة.. وهل يلحق بالقمة

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك عن السبب الرئيسي خلف غياب أيمن حفني لاعب الفريق عن المشاركة أمام سموحة في نصف نهائي كأس الذي أقيم يوم الخميس.

وكان حفني قد خرج من قائمة مباراة الزمالك ولم يشارك في اللقاء الذي تأهل فيه فريقه بركلات الترجيح لنهائي كأس مصر ليستعد لملاقاة الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وتحدث يوسف في تصريحاته لقناة "النيل للرياضة" عقب نهاية المباراة قائلا:"جوزفالدو فيريرا لاحظ انخفاض المعدل البدني لحفني في الفترة الأخيرة".

وأضاف"لذلك قرر فيريرا بالاتفاق مع مخطط الأحمال خوزيه بيدرو وضع برنامج تأهيلي لحفني يستمر لمدة خمس أيام".

وشدد"أؤكد أن غياب حفني لم يكن بسبب تعرضه لأي إصابة، بل بسبب البرنامج التأهيلي والذي بدأه يوم الأربعاء".

وأتم"حفني سوف يلحق بلقاء الأهلي في نهائي الكأس".

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