' ذهن فيريرا مقسم إلى 3 أجزاء '

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن ذهن المدير الفني للفريق الأبيض جوزفالدو فيريرا مقسمة إلى ثلاث أجزاء في الوقت الحالي.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر للعام الثالث على التوالي بعدما تخطى سموحة في نصف النهائي بركلات الترجيح عقب التعادل سلبيا في الوقت الأصلي، ليلاقي الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وتحدث يوسف لقناة "النيل للرياضة" عقب نهاية المباراة قائلا:"فيريرا وكل أعضاء الجهاز الفني ذهنهم حاليا مقسم إلى ثلاثة أجزاء".

وأوضح"فيريرا يفكر الآن في المسابقة المحلية والاستعداد للموسم المقبل بشكل جيد".

وأكمل"ويفكر أيضا في ملاقاة الأهلي في الدربي في نهائي الكأس يوم الاثنين من أجل حصد بطولة جديدة".

وأتم"وأخيرا ما يشغل تفكير المدير الفني هو المنافسة الإفريقية والاستعداد لملاقاة النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية".