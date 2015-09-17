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بالفيديو - في الجول يكشف.. ماذا قال مرتضى لتيجانا أثناء لقاء الزمالك وسموحة

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بالفيديو - في الجول يكشف.. ماذا قال مرتضى لتيجانا أثناء لقاء الزمالك وسموحة بالفيديو - في الجول يكشف.. ماذا قال مرتضى لتيجانا أثناء لقاء الزمالك وسموحة

"أنا أتدخل فنيا.. واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط وتوجهت لإسماعيل يوسف" هكذا أعلنها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب مباراة سموحة.

وذكر مراسل FilGoal.com أن مرتضى منصور بين شوطي مباراة الزمالك وسموحة بنصف نهائي كأس توجه إلى إسماعيل يوسف مدير الكرة وطالبه بالدفع بمهاجم ثان.

ورصدت كاميرا FilGoal.com حوار بين تيجانا ومرتضى منصور بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز الزمالك وصعوده للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر بركلات الترجيح 4-3.

وعلى مرأى ومسمع من الحضور.. قال مرتضى لإسماعيل يوسف بين الشوطين: "أنا أتدخل فنيا.. نزل مهاجم تاني واللي مش عاجبه يروح".

قبل نصف ساعة من نهاية المباراة.. توجه مرتضى منصور إلى إسماعيل يوسف أخطره فيها بضرورة الدفع بمهاجم ثان.

وعانى الزمالك هجوميا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي لكن الفريق الأبيض انتصر بفضل محمود جنش حارس المرمى الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح.

ودفع فيريرا بأحمد حسن مكي مهاجم الزمالك بدلا من حازم إمام في نهاية المباراة لكنه أهدر ركلة الترجيح الخامسة.

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