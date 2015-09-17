هل يرحل فيريرا في حالة خسارة الكأس.. رئيس الزمالك يرد

ألمح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى إمكانية استمرار البرتغالي جوزفالدو فيريرا مديرًا فنيًا للفريق في حالة الخسارة أمام الأهلي في كأس مصر.

وقال مرتضى: "فيريرا قاعد على قلبي حتى يصيبني الضغط، وأرجو من وسائل الإعلام عدم النفخ فيه كثيرًا".

وأشار إلى أن الزمالك فاز بالدوري ليس بفضل فيريرا فقط، بل ساهم في الإنجاز أيضًا المدربين الآخرين مثل حسام حسن ومحمد صلاح.

وأضاف عبر قناة النهار رياضة: "المدرب البرتغالي يتعامل بتعالي، لقد تعامل مع أحد اللاعبين كأنه يعاني من الجرب أثناء الاحتفال بالهدف".

وتابع: "سأعقد جلسة مع الجهاز الفني يوم السبت المقبل، لأن الزمالك مؤسسة لها رئيس، وأنا مسئول عن هذا القطاع".

واختتم مرتضى منصور: "شهر العسل بيني وبينه انتهى من زمان".