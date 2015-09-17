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لوك شو يخضع لجراحة ثانية في ساقه

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لوك شو يخضع لجراحة ثانية في ساقه لوك شو يخضع لجراحة ثانية في ساقه

أشارت تقارير إخبارية إلى أن المدافع الإنجليزي لوك شو لاعب مانشستر يونايتد من المتوقع أن يخضع لجراحة ثانية في ساقه المكسور يوم الجمعة.

وتعرض شو لإصابة قوية بكسر مضاعف في الساق بعد تدخل قوي من المدافع المكسيكي هيكتور مورينو عليه خلال مباراة يونايتد وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

وخضع شو لجراحة يوم الثلاثاء بعد المباراة مباشرة في ساقه بهولندا إلا أن سكاي سبورتس أكدت أن اللاعب سيخضع لجراحة ثانية في المستشفى ذاتها يوم الجمعة كجزء من العلاج.

ورفض يونايتد التعليق رسميا على أي شيء بخصوص الجراحة الثانية لتأكيدها أو نفيها إلا أن التقارير الإنجليزية أكدت ذلك.

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