اجتماع تنسيقى لمرشحى قائمة "فى حب مصر" لدراسة خطة التحرك بالشرقية

أكد أشرف عبد اللطيف عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة نادى كفر صقر الرياضى أن المرشحين عن قائمة (فى حب مصر ) عقدوا منذ قليل اجتماعا تنسيقيا لدراسة التحركات القادمة للقائمة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سبعة مرشحين حضروا الاجتماع التنسيقى هم النائب محمد على يوسف المرشح شخصية عامة عضو مجلس الشعب الأسبق وابن مركز كفر صقر وسلامة الرقيعى شخصية عامة ابن شمال سيناء والدكتور مجدى مرشد أستاذ جراحة العيون وابن قرية السماعنة مركز فاقوس وزينب سالم المرشحة عن الفلاحين بنت مركز ابو كبير والعمدة عمر مصيلحى المرشح عن ذوى الاحتياجات الخاصة بالقائمة وسارة صالح المرشحة عن شباب جنوب سيناء والمهندسة فايقة فهيم المرشحة عن الاقباط من مركز الزقازيق.



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