محافظ كفر الشيخ يستجيب لعلاج عدد من الحالات الإنسانية

وافق الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، على صرف مبلغ 13000 جنيه بشيك من صندوق الرعاية باسم معهد ناصر استجابة لطلب "ف.س. م" والتى يلتمس فيه مساعدته فى إجراء عملية جراحية بمعهد ناصر بالقاهرة بعد إصابته بورم بالمخ.

كما وافق المحافظ على صرف مبلغ 6000 جنيه من صندوق الرعاية بشيك باسم المستشفى العسكرى استجابة لطلب"ك.ف.ا" الذى يلتمس مساعدة فى استكمال علاجه الإشعاعى بالمستشفى العسكرى.

كما وافق المحافظ على صرف 250 جنيهًا من صندوق الرعاية بشيك باسم مستشفى كفر الشيخ العام استجابة لـ"م.ا.م" الذى يلتمس مساعدته بإجراء أشعة رنين مغناطيسى على المخلص.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ بأبناء المحافظة الأشد احتياجًا خلال لقائه بالمواطنين، بحضور المهندس مجدى عطا لله السكرتير العام المساعد .