بالصور..محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض التربية والتعليم للأنشطة الصيفية

افتتح الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ معرض ختام الأنشطة الصيفية للتعليم المجتمعى لمديرية التربية والتعليم للعام الدراسى2015/2014 المقام بالمدرسة المعمارية الزخرفة التابعة لإدارة شرق التعليمية.

تفقد المحافظ المنتجات اليدوية المتعددة من تحف وزينة وملابس وألحفة بالإضافة للمشغولات المتعددة ومنتجات المدرسة الفندقية المتقدمة من صناعة أثاث المدارس.

وقال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، إنه قرر إقامة معرض دائم لمنتجات المدارس لبيع تلك المنتجات التى تميزت بها مدارس كفر الشيخ، مشيرة الى أنه شخصياً اشترى عددا من المنتجات التى رآها اليوم لجودتها وإتقان صنعتها.



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