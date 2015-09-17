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مرتضى منصور: أنا بتدخل فى الكرة واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط

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مرتضى منصور: أنا بتدخل فى الكرة واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط مرتضى منصور: أنا بتدخل فى الكرة واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، أن مباراة فريقه أمام سموحة فى قبل نهائى كأس كانت فى غاية الصعوبة نظراً لامتلاك النادى السكندرى لاعبين وجهازا فنيا ومجلس إدارة قويا ومحترما وهو ما حذر لاعبيه منه عندما أكد لهم أن مباراة سموحة ستكون أصعب من نهائى الكأس .

وفاز الزمالك على سموحة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية فى قبل نهائى الكأس ليتأهل للمباراة النهائية أمام الأهلى يوم الاثنين المقبل . وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة النيل للرياضة مع الإعلامى أحمد جمال عقب مباراة سموحة إن الفوز على ممثل الإسكندرية جاء بفضل الله فى المقام الأول ثم اللاعبين موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى فيريرا بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ كما أجرى تغييرات خاطئة خلال أحداث اللقاء مما دفعه للحديث مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بين الشوطين لإجراء تغييرات ، قائلاً : “أنا بتدخل فى الكرة واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط أنا رئيس الزمالك وهدفى مصلحة الفريق” . وحول مواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر قال مرتضى منصور : “لو بعد عننا جامايكا هنكسب الأهلى أنا عايز أقابل الأهلى راجل لراجل من غير جامايكا” . كما هاجم رئيس الزمالك ، محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك وسموحة مؤكداً أن الأبيض له 3 أو 4 ركلات جزاء لم تحتسب كما أن أحمد نبيل مانجا لاعب سموحة تعمد إيذاء لاعبى الزمالك ولم يفعل الحكم معه شيئا، موجهًا رسالة لعصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام بضرورة أن يترك رئاسة اللجنة قائلاً له : “مينفعش تكون رئيس لجنة حكام” .

 

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