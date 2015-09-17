أوائل الثانوية يعودون للقاهرة من رحلة إطاليا

عادت إلى «مطار القاهرة الدولي» مساء اليوم الخميس؛ رحلة «أوائل الثانوية العامة» التي تنظمها جريده «الجمهورية»، قادمة من إيطاليا، التي استمرت ١٠ أيام زار خلالها الأوائل الأماكن السياحية والآثريه واطلعوا على معالم الدولة والتقوا خلالها مع عدد من كبار المسئولين.

ووصل الأوائل علي رحلتي مصر للطيران قادمتين من روما بإيطاليا الأولي وصلت في تمام الساعة ٧ مساًء والثانية ستصل الساعة ١٠مساًء ، وزار الأوائل خلال رحلتهم الفاتيكان ومدينة فلورنسا ومدينة فينسيا وقاموا بجولة بالمركب من ترنشيتو إلى ميدان سان ماركو ثم قاموا بجولة داخل مدينة ميلانو كما عقد الأوائل عدد من لقاءات من خلال برنامج حافل للتعرف عن قرب على النهضة العلمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها إيطاليا.