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Oud & rose عطر عربي بتوقيع راق من L’occitane

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Oud & rose عطر عربي بتوقيع راق من L’occitane Oud & rose عطر عربي بتوقيع راق من L’occitane

الأربعاء 16-09-2015 18:59

Oud & rose عطر عربي بتوقيع راقٍ من L’occitane. وسط أضواء الشموع البيضاء، التي يتداخل لون ضوئها مع خيوط الشمس، تتفتح باقات الأزهار التي زيّنت طاولات مطعم ليزا احتفالاً بولادة عطر جديد، هو Oud & rose من L’occitane. إنه عطر جديد مخصّص للمنطقة العربيّة، وتحديداً للنساء، اللواتي يرغبن في عطر من مكوّنات العود الأصيل مع الأزهار الملكيّة. إنه يحقق رغبة الجميع في الحصول على الهدف المطلوب.
ففي وسط حضور إعلامي مميز، قام المسؤولون عن هذه الجهة: تينا سمعان، وباسم ليلونغ، بتعريف الحضور إلى مكونات العطر وقصتة؛ كذلك استمتعنا بتجربة المجموعة كاملة من جل الاستحمام وكريم الجسم والعطر.
كذلك، تقدّم لوكسيتان مجموعة مميّزة، يمكن تقديمها على طريقة الهدية الثمينة والراقيّة.

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سيدتي