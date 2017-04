مستحضرات التجميل لاش LUSH باللون الوردي

بمناسبة شهر التوعية العالمية لسرطان الثدي و الذي ينطلق الأول من أكتوبر و يستمر حتى 31 منه، قامت مستحضرات التجميل لاش LUSH بطرح هدية وردية رائعة مستلهمة من فيلم أودري هيبورن " Funny Face". تحتوي الهدية على كل ما تحتاجه المرأة من منتجات الورود لتشعر بجمالها من الرأس و حتى الأقدام . هدية Think Pink مغلفة بشريط وردي قابل للإستخدام المتكرر، و جاءت جميع المنتجات المختارة باللون الوردي.

هدية Think Pink تتضمن المنتجات التالية:

ساكورا Sakura : أملاح المغطس برائحة الميموزا و الياسمين و الحمضيات، و المستوحاة من أزهار الكرز اليابانية.

ثنك بينك Think Pink : أملاح المغطس الوردية بقصاصات القلوب برائحة الفانيليا و التونكا

سوب فيري Soap Fairy : صابون لطيف على البشرة برائحة Snow Fairy الجميلة

توايلايت Twilight : أملاح المغطس للراحة و الاسترخاء برائحة التونكا و الخزامى

فير تريد فوت لوشن Fair Trade Foot Lotion : كريم للأقدام بزيوت النعناع لترطيب وإزالة الروائح الكريهة و تنشيط الدورة الدموية بالأقدام

هلبينج هاندز سامبل Helping Hands Sample : كريم ملطف لليدين بالبابونج و العسل و الخزامى

ببل جوم Bubblegum : مرطب الشفاه مع مقشر الشفاه الوردي بنكهة العلكة، مع زيت الجوجوبا المنعم و مسحوق السكر المقشر

بينك فن Pink Fun : منتج لطيف 4 في 1 برائحة حلوة ستعيد إليك ذكريات الطفولة. بإمكانك تشكيله كما تشائين ثم يستخدم كشامبو صلب، صابون، أو رغوة مغطس

كريمي كاندي Creamy Candy : رغوة المغطس الكريمية برائحة حلوى غزل البنات و المصنوعة من الفانيليا و زيت اللوز و زبدة الكاكاو لترطيب البشرة و جعلها ناعمة الملمس

روك ستار Rock Star : صابون كريمي برائحة حلوة ستعيدك لأيام الطفولة

تركيش ديلايت Turkish Delight : صابون الإستحمام الكريمي الفاخر المليء بالورد الدمشقي و الغني بزبدة الكاكاو و زيت اللوز

ذا كومفورتر The Comforter : رغوة المغطس برائحة الكشمش الأسود و المصنوعة من خلاصة الكشمش و زيت البرغموت المبهج

مملتنج مارشميلو مومنت Mmmelting Marshmallow Moment : زبدة المغطس بالمارشميلو المخفوق مع زبدة الكاكاو و زيت اللوز و الذي سيذكرك بحلوى غزل البنات