الجيش: مقتل 17 إرهابيًا فى شمال سيناء وضبط 62 مطلوبًا أمنيًا

أعلنت القوات المسلحة أنه استمرارًا للعملية الشاملة "حق الشهيد"، التى تخوضها قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والشرطة بشمال سيناء للقضاء على العناصر الإجرامية المسلحة والخارجين عن القانون بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى أسفرت حصيلة اليوم الحادى عشر لعملية "حق الشهيد" عن مقتل 17 من العناصر الإرهابية المسلحة، أثناء تبادل إطلاق النيران خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع القوات أثناء تنفيذ مهامها، والقبض على 62 فردا من المشتبه بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل وأوكار هذه العناصر.

وأسفرت عمليات اليوم، الخميس، عن تفجير 53 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك، وقامت القوات بتدمير وحرق 42 عشة ووكرا تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، وتدمير 16عربة وحرق وتدمير 13 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها فى مراقبة واستهداف القوات، واكتشاف وتدمير 7 مخازن ومغارة تستخدمها العناصر الإرهابية لإخفاء العربات والدراجات البخارية والأسلحة والذخيرة.

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