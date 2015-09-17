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بعثة حج القوات المسلحة تغادر القاهرة إلى الأراضى المقدسة

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بعثة حج القوات المسلحة تغادر القاهرة إلى الأراضى المقدسة بعثة حج القوات المسلحة تغادر القاهرة إلى الأراضى المقدسة
وسط فرحة عارمة ومشاعر إيمانية صادقة يملؤها الأمل فى إتمام المناسك ورجاء القبول من الله، غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتى تضم العديد من ضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وذلك فى إطار منظومة الرعاية الاجتماعية التى توفرها القوات المسلحة لأبنائها المقاتلين.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة فى تنظيمها لبعثة الحج هذا العام على مراعاة الكثير من الاعتبارات بدأ من استخدام الحاسب الآلى فى إجراء القرعة، وتنظيم لقاءات دينية لتعريف الحجاج بصحيح الدين أثناء تأدية المناسك من خلال نخبة من كبار العلماء.

ومن أجل الحفاظ على سلامة أعضاء البعثة فقد قامت إدارة الشئون المعنوية بالتنسيق مع السلطات من أجل مجابهة أى معوقات قد تواجه ضيوف الرحمن، مع التأكيد على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج بدءاً من السفر ومروراً بالإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.
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مصر 365

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