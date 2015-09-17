رئيس الأركان يلتقى وزير الدفاع البريطانى ويزور وحدة مكافحة الإرهاب فى لندن

واصل الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مباحثاته المهمة مع كبار المسئولين العسكريين بوزارة الدفاع البريطانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية برفقة الفريق نيوكلاس هيوتون رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية أعقبه جلسة مباحثات رفيعة المستوى تناولت عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء الحرب على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وعقب اللقاء استمع رئيس الأركان المصرى ونظيرة البريطانى إلى عرض تقديمى تناول المستجدات فى الإستراتيجية العسكرية والعمليات التى تشارك فيها القوات البريطانية تحت مظلة الأمم المتحدة فى العديد من المناطق حول العالم.

وأعقبه لقاء مع مايكل فالون وزير الدفاع بمقر وزارة الدفاع البريطانية، وقد عكست هذه اللقاءات مدى التقارب فى وجهات النظر بين الجانبين فى العديد من القضايا فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم مصر وتقديرهم لدورها الإستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط.

واستهل الفريق محمود حجازى زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية بزيارة وحدة مكافحة الإرهابٍ للتعرف على نظم الإعداد والتدريب المهارى والتقنى لواحدة من أقوى تشكيلات القوات الخاصة عالميًا والتى حققت العديد من النتائج الإيجابية خلال الحرب على الإرهاب بمسارح العمليات المختلفة والتقى بالدارسين المصريين المشاركين بالدورات التدريبية مع الجانب البريطانى.