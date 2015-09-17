رئيس الأركان يلتقى وزير الدفاع البريطانى ويزور وحدة مكافحة الإرهاب فى لندن
وعقب اللقاء استمع رئيس الأركان المصرى ونظيرة البريطانى إلى عرض تقديمى تناول المستجدات فى الإستراتيجية العسكرية والعمليات التى تشارك فيها القوات البريطانية تحت مظلة الأمم المتحدة فى العديد من المناطق حول العالم.
وأعقبه لقاء مع مايكل فالون وزير الدفاع بمقر وزارة الدفاع البريطانية، وقد عكست هذه اللقاءات مدى التقارب فى وجهات النظر بين الجانبين فى العديد من القضايا فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم مصر وتقديرهم لدورها الإستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط.
واستهل الفريق محمود حجازى زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية بزيارة وحدة مكافحة الإرهابٍ للتعرف على نظم الإعداد والتدريب المهارى والتقنى لواحدة من أقوى تشكيلات القوات الخاصة عالميًا والتى حققت العديد من النتائج الإيجابية خلال الحرب على الإرهاب بمسارح العمليات المختلفة والتقى بالدارسين المصريين المشاركين بالدورات التدريبية مع الجانب البريطانى.