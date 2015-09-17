أمريكا تعلن تنفيذ 22 ضربة جوية ضد داعش فى العراق وسوريا

قال الجيش الأمريكى، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 21 ضربة جوية ضد تنظيم داعش، فى العراق وواحدة فى سوريا أمس الأربعاء.

وأشارت قوة المهام المشتركة، إلى أن الضربة التى نفذت فى سوريا استهدفت وحدة تكتيكية لداعش قرب مدينة الرقة، وهى معقل للتنظيم المتشدد .

وقال بيان لقوة المهام المشتركة، إن من بين الغارات التى شهدها العراق ثمانية قرب الموصل دمرت 35 موقعا قتاليا وخمس وحدات تكتيكية وأربع غارات قرب بيجى دمرت 14 مركبة وثلاث ضربات قرب سنجار دمرت موقعا قتاليا.

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