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"فتح": سندافع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية بالقدس الشرقية

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"فتح": سندافع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية بالقدس الشرقية "فتح": سندافع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية بالقدس الشرقية
قال المتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمى إن الحركة ستدافع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية فى القدس الشرقية وخاصة المسجد الأقصى الشريف وباحاته، "ونحن مصممون على البقاء فى أرضنا ولن نرحل منها بالرغم من حرب التطهير العرقى الذى تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلية".

وأضاف القواسمى، فى تصريح صحفى اليومالخميس، "أن قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو العنصرية لن ترهب الشعب الفلسطيني، ولن نرفع الراية البيضاء مهما كلف ذلك من ثمن"، وعليه أن يعلم (نتنياهو) بأنه عندما يقترب من القدس والمقدسات فإنه يشعل المنطقة برمتها، ويؤجج الصراعات الدينية التى سيكون نتائجها على العالم كله.

وأوضح أن نتنياهو وحكومته يهودون القدس الشرقية، ويسعون إلى تقسيم المسجد الأقصى وباحاته زمانيًا ومكانيًا، "وإننا فى حركة فتح لن نتخلى أبدًا عن أرضنا" ، مطالبًا القادة العرب بضرورة التحرك الفورى على كافة المستويات للجم هذا العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى ومقدساته وأرضه.

وحيا القواسمى المرابطات والمرابطين فى المسجد الأقصى وباحاته، الذين يدافعون عن كرامة أمة عربية إسلامية ومسيحية بأكملها.
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مصر 365