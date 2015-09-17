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مضادات الاكتئاب الشهيرة تجعل الشباب أكثر عنفا.. اعرفها وابعد عنها

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مضادات الاكتئاب الشهيرة تجعل الشباب أكثر عنفا.. اعرفها وابعد عنها مضادات الاكتئاب الشهيرة تجعل الشباب أكثر عنفا.. اعرفها وابعد عنها
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية، أن تناول العقاقير الشهيرة المضادة للاكتئاب يجعل الشباب أكثر ميلاً للعنف والعدوانية.

وتشمل هذه الأدوية عقار بروزاك وسيروكسات وسيبرالكس وسيبراميل، وكشفت النتائج أن تناول هذه الأدوية خلال مرحلة المراهقة أو بداية مرحلة العشرينات يزيد فرص إقبال الشباب على القيام بأعمال العنف العدوانية والجرائم بنسبة ٥٠٪.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن مخ المراهقين والشباب خلال هذه المرحلة الصغيرة يكون أكثر حساسية لهذه الفئة من الأدوية المضادة للاكتئاب، ويتطور سلوكهم بشكل سلبى ويصبحون أكثر عنفاً، ويميلون بشكل أكبر لارتكاب الجرائم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS Medicine"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى.
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