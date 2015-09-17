محافظ كفر الشيخ يبحث مشاكل تهالك طريق قلين مع الأهالى

التقى الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم عددًا من أهالى وسائقى قريتى شنو والحمراوى بمركز كفر الشيخ، وذلك لبحث مشاكل تهالك طريق كفر الشيخ – قلين والمتعلقة بأعمال تركيب الصرف الصحى وخط مياه الشرب وخطوط توصيل الغاز .

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بالبدء فى تسوية طريق طريق شنو – قلين وفرد السن لتمهيد الطريق لحين الانتهاء من تركيب خطوط مياه الشرب والغاز بالطريق وبعدها يتم رصفه بعد تركيب الخدمات والمرافق بالطريق .

حضر اللقاء اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والعميد محمد رافع مدير مباحث مرور كفر الشيخ واللواء عبد الفتاح عبد المعطى مدير مواقف وسيارات الأجرة بكفر الشيخ.



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