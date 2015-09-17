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إعلام الوادي الجديد ينظم ندوة حول عائد المشاركة السياسية على المجتمع

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إعلام الوادي الجديد ينظم ندوة حول عائد المشاركة السياسية على المجتمع إعلام الوادي الجديد ينظم ندوة حول عائد المشاركة السياسية على المجتمع

محافظة الوادي الجديد – ارشيفية

نظم مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد ندوة إعلامية بعنوان ” عائد المشاركة السياسية على المجتمع” بمقر مديرية الطرق بالخارجة استهدفت الندوة توعية الحضور بأهمية المشاركة فى الانتخابات واختيار النائب البرلماني.

صرحت بذلك أزهار عبد العزيز مسئول البرامج بمركز اعلام الخارجة، وقالت إن الندوة تناولت عدد من الموضوعات القانونية، والتي حاضر فيها محمد رمضان المحامي، حيث وضح القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية ومواد الدستور المتعلقة بالبرلمان، بالاضافة إلى شروط قبول العضوية في البرلمان، كما تحدث عن نظام الفردي والقائمة وكيفية التصويت ووضح عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الوادي الجديد وعدد المرشحين وتاريخ التصويت وكيفية الإدلاء بالصوت، وفي سياق آخر تناول سلطان أحمد سلطان مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالشباب والرياضة أهمية المشاركة واثرها على الفرد والمجتمع ودورها في التاثير على صنع القرار.

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