نهاية المباراة - سموحة 0-0 الزمالك .. إلى ركلات الترجيح

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك وسموحة في نصف نهائي كأس مصر على ملعب الإسكندرية.

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وصعد الزمالك لمواجهة سموحة على حساب الاتحاد بينما تأهل الفريق السكندري بإقصاء الإسماعيلي.

ويصعد الفائز لمقابلة الأهلي في النهائي يوم 21 سبتمبر الجاري.

** نهاية المباراة وركلات الترجيح.

** 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

** أحمد حسن مكي بدلا من حازم إمام

** الدقيقة 80 والتعادل مستمر.

** الدقيقة 70 والتعادل مستمر 0-0

** كهربا يصبح مهاجم صريح وخلفه محمد إبراهيم ومصطفى فتحي

** دخول محمد إبراهيم بدلا من أحمد حمودي. ومصطفى فتحي بدلا من باسم مرسي

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** خطأ على حمودي يلغي هدفا لباسم مرسي

** الدقيقة 40 والتعادل مستمر وسموحة أفضل في السيطرة على الكرة

** مرور 25 دقيقة والتعادل السلبي مستمر

** جنش يتألق من جديد وهذه المرة أمام صاروخ هاني العيجيزي.

** فرصة أولى خطيرة لسموحة عن طريق إسلام محارب ولكن جنش يتألق.

** انطلاق المباراة