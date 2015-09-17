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نهاية المباراة - سموحة 0-0 الزمالك .. إلى ركلات الترجيح

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نهاية المباراة - سموحة 0-0 الزمالك .. إلى ركلات الترجيح نهاية المباراة - سموحة 0-0 الزمالك .. إلى ركلات الترجيح

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك وسموحة في نصف نهائي كأس مصر على ملعب الإسكندرية.

اضغط هنا لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة وتشكيل الفريقين والنتيجة والتغييرات

وصعد الزمالك لمواجهة سموحة على حساب الاتحاد بينما تأهل الفريق السكندري بإقصاء الإسماعيلي.

ويصعد الفائز لمقابلة الأهلي في النهائي يوم 21 سبتمبر الجاري.

** نهاية المباراة وركلات الترجيح.

** 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

** أحمد حسن مكي بدلا من حازم إمام

** الدقيقة 80 والتعادل مستمر.

** الدقيقة 70 والتعادل مستمر 0-0

** كهربا يصبح مهاجم صريح وخلفه محمد إبراهيم ومصطفى فتحي

** دخول محمد إبراهيم بدلا من أحمد حمودي. ومصطفى فتحي بدلا من باسم مرسي

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** خطأ على حمودي يلغي هدفا لباسم مرسي

** الدقيقة 40 والتعادل مستمر وسموحة أفضل في السيطرة على الكرة

** مرور 25 دقيقة والتعادل السلبي مستمر

** جنش يتألق من جديد وهذه المرة أمام صاروخ هاني العيجيزي.

** فرصة أولى خطيرة لسموحة عن طريق إسلام محارب ولكن جنش يتألق.

** انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع

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