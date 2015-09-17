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محافظ البحيرة يفتتح وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية بمستشفى إيتاى البارود

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محافظ البحيرة يفتتح وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية بمستشفى إيتاى البارود محافظ البحيرة يفتتح وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية بمستشفى إيتاى البارود
افتتح الدكتور محمد سلطان– محافظ البحيرة، اليوم وحدة علاج ومكافحة الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات إيتاى البارود، وذلك فى إطار مبادرة محافظة البحيرة خالية من فيروس c عام 2018.

ووزع محافظ البحيرة 41 جرعة علاج من عقار السوفالدى على المرضى، الذين تم استيفاء ملفاتهم الصحية وحثهم على أهمية المتابعة المستمرة مع الفريق الطبى من خلال كارت المتابعة.

وأكد سلطان على تقديم العلاج لأكثر من ألف مواطن حتى الآن من خلال صندوق دعم الأدوية بالمحافظة، وتفعيل دور المشاركات المجتمعية ورجال الأعمال والشركات، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من المعامل المتبرعة للمساهمة فى عمل التحاليل الطبية بتخفيض 50 %.

شارك فى الافتتاح المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، اللواء فتحى عبد الغنى، السكرتير العام المساعد، والدكتور حمدى الطباخ، وكيل مديرية الصحة، إبراهيم صالح، رئيس مدينة إيتاى البارود.

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