تخرج أول دفعة من مشرفى الأمن الإدارى بجامعة المنصورة

احتفلت جامعة المنصورة اليوم، بتخرج أول دفعة من إدارة الأمن الإدارى والبالغ عددهم 113 مشرفا و38 مشرفة أمن بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة واللواء محب الغرباوى مدير إدارة الأمن الجامعة والدكتور محمد غيدة أستاذ بكلية التربية الرياضية.

تم تنفيذ برنامج التدريب على مدار أسبوعين فى الفترة من 5-17 سبتمبر شمل برنامج التدريب محاضرات عملية ونظرية فى مختلف التخصصات شملت: التعامل مع المفرقعات وتأمين بيئة العمل، العلاقات العامة، الأمن العام، الأمن الجنائى، الأزمات والكوارث، الإسعافات الأولية، الأمن والسلامة ضد الحرائق، التوعية الدينية.

وأكد اللواء محب الغرباوى مدير ادارة الأمن الجامعى أن الدفعة الأولى من مشرفى الأمن أصبحوا مؤهلين لتحمل المسئولية لحفظ الأمن لتحقيق المزيد من النجاح فى تحقيق الاستقرار الأمنى لجامعة المنصورة.



>