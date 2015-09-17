حملة لنظافة شواطئ حى الجمرك بالإسكندرية

نظم حى الجمرك برئاسة اللواء خالد فوزى حملة للحفاظ على الشواطئ من التلوث فى نطاق الحى حيث ضمت الحملة كل من إدارة شئون البيئة وإدارة الرصد البيئى مندوب من هيئة الصرف الصحى بالجمرك.

وتم معاينة نادى و فندق 6 اكتوبر العسكرى حيث وردت شكوى بوجود كسر فى ماسورة الصرف الصحى الموجوده داخل النادى وأنها توجد داخل البحر، وأكد مندوب الصرف الصحى أنها لا تعمل وأن كل المصبات للصرف الصحى المطلة على البحر لا تعمل ولا تنتج عنها أى مخلفات تلقى فى البحر تم التفتيش على هذه الجزئيه وتبين انها مدفونه تحت مصدات الأمواج.

كما تم المرور على شاطئ بحرى المميز {القويري} و التفتيش على تجهيزات الصرف الصحى الموجوده على الشاطئ و تبين انها تصب على الشبكة الرئيسيه ولا يوجد مصبات على البحر مباشرة و يتم القاء المخلفات ووضعها فى صناديق كبيرة تقوم بجمعها شركة نهضه مصر.

وتبين من خلال تفقد مطعم و كافيتريا تكاجريل و جراند كافيه اتصالها بالشبكة الرئيسيه و عدم وجود صرف مباشر على البحر كما تم التاكد من عدم وجود صرف على البحر ولا توجد مصبات فى النادي.