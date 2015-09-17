محافظ الإسماعيلية يؤكد على ضرورة رفع القمامة أولًا بأول

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على منع وضع أو تواجد صناديق قمامة بجوار المدارس وتكثيف أعمال المتابعة الدورية لرفع القمامة والمخلفات أولا بأول.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قام بجولة ميدانية تفقدية بنطاق حى ثان لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحملة النظافة المكبرة، التى تم تنفيذها بمنطقة تجمعات المدارس بحى ثان بشارعى المدارس والمستشفى والشوارع الفرعية المحيطة بالمدارس لرفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات والأتربة من المنطقة ورفع تجمعات القمامة المتراكمة بجوار أسوار المدارس، ونقل صناديق القمامة إلى أماكن بديلة حرصا على النظافة العامة لجميع المدارس والمناطق المحيطة بها، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد.

رافق المحافظ خلال جولتة بحى ثان المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة.