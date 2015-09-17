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ضبط طالب وعاطل بحوزتهما 8 قطع حشيش في الوادي الجديد

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ضبط طالب وعاطل بحوزتهما 8 قطع حشيش في الوادي الجديد ضبط طالب وعاطل بحوزتهما 8 قطع حشيش في الوادي الجديد

أرشيفية

قررت النيابة العامة بالوادي الجديد مساء اليوم، حبس شخصين بحوزتهما 8 قطع من مادة الحشيش وعلبة سجائر بها 6 لفافات من نفس المادة.

كان اللواء محمد أبو القاسم مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغًا يفيد ضبط كل من م. م وبحوزته علبة سجائر بها ثماني قطع من الحشيش المخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته له بقصد الإتجار، وتم تحرير المحضر رقم 4652/ 2015 وتمت احالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
> كما تمكنت أيضا قوة من مباحث قسم شرطة الخارجة من القبض على م. ف وبحوزته 6 لفافات يشتبه في كونها لمادة الحشيش المخدر و200 جنيه، وتم تحرير المحضر رقم 4639 لسنة 2015 والذي احيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بحبسه اربعة أيام .

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