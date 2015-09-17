فيديو - هل يزيد الزمالك محنة يوسف مع سموحة أم يثأر الأخير من نهائي العام الماضي؟

يخوض محمد يوسف المدير الفني لسموحة مباراته الثامنة مع الفريق السكندري حين يستضيف الزمالك الخميس بنصف نهائي كأس مصر الذي يطمح من خلاله لتحسين نتائجه.

ويأمل لاعب ومدرب الأهلي السابق في إنهاء سلسلة النتائج السلبية لفريقه حين يواجه حامل لقب البطولة على استاد الإسكندرية في مباراة ثأرية لسموحة.

فلقد خسر أصحاب الرداء الأزرق في الدقائق الأخيرة العام الماضي لقب المسابقة بهدف نظيف سجله قائد القلعة البيضاء ومنتخب مصر حازم إمام.

فوز يتيم

يتولى محمد يوسف قيادة سموحة منذ منتصف يوليو الماضي، ولم يحقق سوى فوز وحيد في 7 مباريات خاضها في 3 بطولات مختلفة.

وعندما يطلق الحكم صافرة البداية لمواجهة سموحة والزمالك بنصف نهائي كأس مصر، ستكون هذه الفرصة هي الأخيرة للفريق السكندري من أجل إنقاذ الموسم بضمان المشاركة القارية العام المقبل.

تابع – هل يتأهل سموحة للكونفدرالية؟

ونجح يوسف في الفوز بمباراته الأولى مع سموحة ضد النصر بنتيجة كبيرة (4-1) في دور الـ16 لكأس مصر ليضرب موعدا مع الإسماعيلي في ربع النهائي.

ثم جاء الاختبار الإفريقي الذي فشل فيه الفريق وتقلصت حظوظه في التأهل لنصف النهائي بخسارته على ملعبه 2-0 أمام مازيمبي الكونجولي بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

الأهلي

استطاع يوسف بعدها تحقيق نتيجة إيجابية (1-1) ضد الأهلي في الدوري أنهت المنافسة رسميا ومنحت الفارس الأبيض اللقب الـ12 في تاريخه.

ثم توجه إلى مدينة مبومبيلا الكونجولية لملاقاة مازيمبي مجددا وكرر الأخير تفوقه على سموحة بالفوز 1-0.

وابتسمت بعد ذلك ركلات الترجيح للفريق بعد تعادله 1-1 مع الإسماعيلي في كأس مصر ليتأهل للدور نصف النهائي.

ثم أنهى المغرب التطواني آماله في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بالفوز 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفشل سموحة في تحقيق ولو فوزا شرفيا حين استضاف الهلال السوداني في مباراته الختامية بمغامرته الأولى في دوري الأبطال وتعادل 1-1 السبت الماضي بعدما كان متقدما بهدف أحرزه عمرو المنوفي.

انتصار وحيد و3 هزائم من 7 مباريات، فهل تستمر معاناة يوسف حين يواجه بطل الدوري المصري؟