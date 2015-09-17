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التشكيل - 4 مهاجمين لسموحة أمام الزمالك

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التشكيل - 4 مهاجمين لسموحة أمام الزمالك التشكيل - 4 مهاجمين لسموحة أمام الزمالك

أعلن محمد يوسف المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس على استاد الإسكندرية يوم الخميس.

وضم التشكيل في حراسة المرمى المهدي سليمان وأمامه رباعي عمر سعد ومحمود عزت وياسر إبراهيم وأحمد فوزي.

وجاء الهجوم والوسط بنكهة هجومية مكونة من محمود سيد وإسلام محارب ثنائي الجونة السابق وأمامهما هاني العجيزي وحسام باولو هداف الدوري المصري الموسم الماضي.

والتالي التشكيل كاملا:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عمر سعد - محمود عزت - ياسر إبراهيم - أحمد فوزي

الوسط: نبيل مانجا - عمرو المنوفي - محمود سيد - إسلام محارب

الهجوم: هاني العجيزي - حسام باولو

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