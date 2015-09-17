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وزيرة خارجية المكسيك تغادر القاهرة برفقة المصابين

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وزيرة خارجية المكسيك تغادر القاهرة برفقة المصابين وزيرة خارجية المكسيك تغادر القاهرة برفقة المصابين

كلاوديا ماسيو ساليناس

غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس ” كلاوديا ماسيو ساليناس” وزيرة خارجية المكسيك عائدها الى بلادها على متن طائرة خاصة برفقة مصابي حادثة الواحات التي وقعت مؤخرًا وعدد من أهالي الضحايا.

صرحت بذلك، مصادر أمنية أن وزيرة خارجية المكسيك غادرت على متن طائرٍة خاصٍة ومعها 6 مصابين، ومن المقرر أن يغادر الجثامين خلال الأيام القليلة المقبله، ووصل المصابين فى ٦ سيارات إسعاف وكان برفقتهم أطباء من مستشفي معهد ناصر وفريق من هيئة الإسعاف المصرية بقيادة دكتور مصطفي غنيمة رئيس قطاع العمليات بهيئة الإسعاف.
> وكانت ساليناس التي وصلت فجر يوم الاربعاء الماضي إلى القاهرة قد التقت بالرئيس عبدالفتاح بحضور وزير الخارجية سامح شكري حيث استعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء الاجراءات السريعة التي قامت بها السلطات المصرية للتعامل مع تداعيات الحادث حيث جرى التوجيه بقيام كافة اأجهزة الدولة المعنية بسرعة علاج المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، كما تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق للوقوف على ملابسات الحادث ومتابعته ورفع تقرير شامل عن اسباب وقوعه .

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