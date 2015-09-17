لأول مرة بالجامع الأزهر.. خطبة الجمعة بلغة الإشارة غدا

فى إطار خطة التطوير التى يقوم بها الجامع الأزهر الشريف واستمرارا لتعظيم الاستفادة من الموضوعات المطروحة بالخطب والدروس العلمية وخصوصا لقاء الجمعة الأسبوعى، يتم غدا تقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة فى أحد أروقة الجامع الأزهر مراعاةً لحالة ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للإعاقة.

وقال الدكتور محمد مهنا المشرف العام على الرواق الأزهرى، إن تلك الخدمة الدعوية تأتى إضافة إلى ترجمة الخطبة باللغات الأجنبية واستخدام وسائط العرض الفعال المتاحة من خلال مشروع الرواق الأزهرى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتابع مهنا أن خطبة الجمعة غداً ستتحدث حول الحج وأحكامه ويلقيها الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.