بالصور.. أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان اللواء خالد عثمان شهيد العريش

شيع الآلاف من أهالي قرية المنشلين التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، والقرى المجاورة، اليوم الخميس، في جنازة عسكرية انطلقت من أمام مسجد القرية، جثمان الشهيد اللواء خالد كمال عثمان، من قوات الأمن المركزي، والذي استشهد الليلة الماضية عقب استهدافه من قبل الجماعات الإرهابية أثناء تفقده الخدمات الأمنية بمنطقة العريش بسيناء.

تقدم المشيعين المهندس أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار رئيس مباحث مديرية الأمن، وقيادات الأمن المركزي بالإسكندرية زملاء الشهيد وقيادات مديرية أمن كفر الشيخ.