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خارجية المكسيك: عودة مصابى حادث الواحات إلى بلادهم الليلة بعد علاجهم

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خارجية المكسيك: عودة مصابى حادث الواحات إلى بلادهم الليلة بعد علاجهم خارجية المكسيك: عودة مصابى حادث الواحات إلى بلادهم الليلة بعد علاجهم
أعلن الناطق باسم وزارة خارجية المكسيك عودة مصابى حادث الواحات، إلى بلادهم فى وقت لاحق اليوم الخميس، بعد تلقيهم العلاج وبعد يوم من زيارة وزيرة الخارجية كلادويا ماسيو للقاهرة والتى التقت خلالها وزير الخارجية سامح شكرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال المتحدث فى تصريحات لوكالة فرانس برس: "سنغادر اليوم مع المكسيكيين الجرحى الستة فى هذا الهجوم وعائلاتهم".


>مصر والمكسيك يأسفان لحادث الواحات.. القاهرة تفتح تحقيقا شاملا.. وزيرة خارجية مكسيكو سيتى: ننتظر النتائج لمعرفة المتورط.. والرئيس المكسيكى يزور القاهرة قريبا.. وسامح شكرى: حدث استثنائى وخطأ غير مقصود

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