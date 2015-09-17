وزيرة خارجية المكسيك ومصابو "الواحات" يصلون مطار القاهرة لمغادرة البلاد

وصلت مطار القاهرة منذ قليل، وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا ماسيو، بصحبة مواطنيها الست المصابين فى حادث الواحات، وأسرهم فى طريقهم للعودة إلى بلادهم، وذلك بعد تلقيهم العلاج.

كان الناطق باسم وزارة خارجية المكسيك قد أعلن عودة مصابى حادث الواحات، إلى بلادهم فى وقت سابق اليوم الخميس، بعد تلقيهم العلاج وبعد يوم من زيارة وزيرة الخارجية كلادويا ماسيو للقاهرة التى التقت خلالها وزير الخارجية سامح شكرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى.

خارجية المكسيك: عودة مصابى حادث الواحات إلى بلادهم الليلة بعد علاجهم