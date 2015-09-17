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حكومة الاحتلال توافق على استخدام القناصة ضد الفلسطينيين فى القدس

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حكومة الاحتلال توافق على استخدام القناصة ضد الفلسطينيين فى القدس حكومة الاحتلال توافق على استخدام القناصة ضد الفلسطينيين فى القدس
صادق المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية على قرار بالسماح باستخدام قناصة الشرطة الإسرائيلية ببندقية قنص من طراز "روجر 0.22 " على المتظاهرين الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة أو الزجاجات الحارقة باتجاه أهداف إسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه للمرة الأولى ستستخدم الشرطة الإسرائيلية هذا النوع من البندقية المذكورة لقنص الفلسطينيين فى القدس المحتلة وذلك فى إطار قرار اتخذته الإسرائيلية ضمن إجراءات مواجهة ظاهرة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

وشملت الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تشديد العقوبة المفروضة على ملقى الحجارة بما فى ذلك اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القضائية بحقهم وهو إجراء لم يكن متبعا حتى الآن وفرض عقوبات قاسية بحقهم تصل إلى السجن الفعلى لمدة 10 سنوات لكن يبقى قرار السماح باستخدام بنادق القنص هو الأخطر من بين جميع القرارات.

نتنياهو يُطالب بالسماح للشرطة باستخدام القناصة ضد الفلسطينيين فى القدس

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مصر 365

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