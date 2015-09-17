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السيسى يوجه رئيس الحكومة المكلف بضرورة اختيار العناصر الكفء والنزيهة

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السيسى يوجه رئيس الحكومة المكلف بضرورة اختيار العناصر الكفء والنزيهة السيسى يوجه رئيس الحكومة المكلف بضرورة اختيار العناصر الكفء والنزيهة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استعرض مع رئيس الوزراء المكلف الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية فى الجديدة، حيث وجه الرئيس بضرورة اختيار العناصر التى تمتاز بالكفاءة والنزاهة، وتمتلك من الرؤية والفكر ما يكفل لها تحقيق طموحات الشعب المصرى وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الديمقراطى والاقتصادى.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس شدد خلال اجتماعه برئيس الوزراء المكلف على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة سريعاً على الملفات التى تمس حياة المواطن المصرى وتحقق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة إليه، مع مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة.

كما وجه الرئيس بمواصلة العمل نحو تطوير الجهاز الإدارى للدولة لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس طالب رئيس الوزراء المكلف بتقديم كل التسهيلات الممكنة للجنة العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، واستكمال استحقاقات خارطة المستقبل.


>السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء المكلف الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية

بالأسماء..المرشحون للحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة

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