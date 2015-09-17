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البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

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البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس، برئاسة هشام رامز، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى نهاية اجتماعها الماضى، برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى 8 اجتماعات خلال 2015، حيث عقد الأول فى 15 يناير، والثانى 26 فبراير، والثالث 23 أبريل، و11 يونيو، و30 يوليو، و17 سبتمبر، و29 أكتوبر و17 ديسمبر.

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مصر 365

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