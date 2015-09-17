بالصور .. الآلاف بكفر الشيخ يشيعون جثمان اللواء خالد كمال شهيد العريش

شهدت قرية المنشلين التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ تشييع الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة اليوم الخميس جثمان الشهيد اللواء خالد كمال عثمان، من قوة قطاع الأمن المركزى الذى استشهد خلال عملية إرهابية الليلة الماضية أثناء تفقد الخدمات الأمنية بمنطقة العريش بسيناء ، وذلك فى جنازة عسكرية انطلقت من أمام مسجد القرية بالمنشلين عقب أداء صلاة الجنازة .>تقدم المشيعين المهندس أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ واللواء محمد عمار رئيس مباحث مديرية الأمن وقيادات الأمن المركزى بالإسكندرية زملاء الشهيد وقيادات مديرية أمن كفر الشيخ.

وتواجد بالجنازة اللواء هشام كمال عثمان لواء شرطة على المعاش شقيق الشهيد ونجل الشهيد أحمد الذى بدا متماسكاً وزوجة الشهيد ونجلته وعدد من أقاربه.



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محافظ كفر الشيخ أثناء تشييع جثمان اللواء شهيد العريش



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المحافظ وعدد من القيادات والضباط بوزارة الداخلية



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جانب من تشييع جثمان اللواء شهيد العريش



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جانب من تشييع جثمان اللواء شهيد العريش



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المحافظ وعدد من أقارب الشهيد



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جانب من الجنازة العسكرية



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المحافظ يصافح عددا من ضباط الشرطة



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جانب من تشييع جثمان اللواء شهيد العريش