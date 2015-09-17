دراسة: "البانجو" يسبب الإصابة بالسكر

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الماريجوانا المعروفة باسم "البانجو" تؤدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بالسكر من النوع 2.

ووجد الباحثون عبر الدراسة الحديثة أن مدخنى الماريجوانا من البالغين الشباب هم 50٪ أكثر عرضة لمقدمات السكر، أو يعانون من عدم السيطرة على نسبة السكر فى الدم.

وأوضح الباحثون أن مقدمات السكر هى عندما يكون السكر فى الدم فى مستويات عالية ولكن ليست عالية جداً لاعتباره مرض السكر من النوع 2. ووجد الباحثون عبر الدراسة التى أجرتها جامعة مينيسوتا ونشرت فى مجلة "Diabetologia" التى تناولت تحليل بيانات 3034 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18-30 عامًا من الولايات المتحدة، أن البالغين من مدخنى الماريجوانا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكر.

وأكد الباحثون أن مخاطر مقدمات السكر كانت أكبر من 40% فى أولئك الذين تعاطوا الماريجوانا 100 مرة أو أكثر فى حياتهم، أما الأشخاص الذين يتعاطونها يوميًا ارتفعت لديهم فرص الإصابة بالسكر بنسبة 65%.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر صحيفة “Newyork Daily News”.

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