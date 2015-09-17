مقتل 29 من الحوثيين وقوات صالح فى قصف للتحالف على محافظة تعز اليمنية

أفادت مصادر صحفية يمنية، مساء اليوم الخميس، بمقتل 29 من الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز (256 كم) جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر المتواجدة فى تعز، إن غارات عنيفة شنها طيران التحالف على مواقع الحوثيين وصالح أسفرت عن مقتل 29 وجرح 19 آخرين.

وأوضحت المصادر "أن المقاومة تصدت لهجوم الحوثيين وقوات صالح على حى وادى الدحى فى الجبهة الغربية حيث استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرت المليشيات على التراجع بعد تكبيدهم خسائر كبيرة فى الأرواح والآليات".

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين وقوات صالح قصفوا بشكل عشوائى الأحياء السكنية "بالكاتيوشا والهاوزر" من جبل أومان بالحوبان ومعسكر اللواء 22 ومنطقة العماقى بالجندية، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

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