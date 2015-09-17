«ناسا» تؤجل اختبار كبسولة أوريون لـ2023

قال مسؤولون في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» أمس الأربعاء، إن أول اختبار لكبسولة أوريون المأهولة سيتأخر على الأرجح عامين حتى عام 2023 بسبب أمور متعلقة بالتطوير والميزانية.

وتتكلف كبسولة الفضاء أوريون وصاروخ حامل للأوزان الثقيلة مليارات الدولارات هما أكثر البرامج تكلفة في مبادرة أمريكية طويلة المدى لاستكشاف الفضاء تهدف إلى هبوط رواد فضاء على سطح كوكب المريخ بحلول منتصف ثلاثينات هذا القرن بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

كانت ناسا تخطط لاختبار أول كبسولة أوريون مأهولة في أغسطس من عام 2021، لكن خلال مؤتمر هاتفي أمس الأربعاء قال روبرت لايتفوت المدير المناوب لناسا للصحفيين إن إدارته لم تعد واثقة من هذا التاريخ. وقال إنه نظرًا لعقبات تقنية ومالية وإدارية تعترض طريق تطوير الكبسولة سيصبح الموعد المرجح الآن لاطلاقها وهي تحمل رواد فضاء في أبريل 2023.

وتعتزم ناسا انفاق 6.77 مليار دولارًا إضافية بين أكتوبر 2015 وابريل نيسان 2023 على كبسولتي فضاء طراز أوريون تطورهما حاليا لوكهيد مارتن. وقال لايتفوت إن إدارته دفعت بالفعل 4.7 مليار دولار مقابل تصميم أوريون وتطويرها. وأوضح لايتفوت أن موعد اطلاق كبسولة فضاء أوريون غير المأهولة لا يزال في ديسمبر كانون الأول عام 2018 وسيحملها صاروخ سبيس لونش سيستم (إس.إل.إس) وهو محور برنامج تطوير آخر يتكلف سبعة مليارات دولار.