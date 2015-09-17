إجلاء مليون شخص عقب زلزال عنيف ضرب تشيلي أسفر عن عشرة قتلى

يسعى السكان في تشيلي إلى العودة للحياة الطبيعية غداة زلزال عنيف بقوة 8,3 درجات ضرب وسط وشمال البلاد وأوقع عشرة قتلى على الأقل بحسب حصيلة أخيرة.

وقالت أنا كورتيس، 35 عاما بالقرب من انقاض جدار انهار في ايلابيل القريبة من مركز الزلزال لوكالة «الأنباء الفرنسية»، “كان أمرًا فظيعًا وأسوا ما يمكن أن نمر به كل شيء كان يهتز دون أن يتوقف”.

وضرب الزلزال وهو الأقوى على المقياس العالمي للعام 2015 البلاد مساء أمس الاربعاء، الموافق 16 من سبتمبر الجاري، في مكان غير بعيد عن الساحل مما أدى الى إجلاء شامل لمليون شخص تخوفًا من حصول تسونامي لكن السلطات رفعت الإنذار بشأنه خلال الليل.