أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 نصائح مهمة لا غنى عنها لمرضى النقرس

Google+ Print
5 نصائح مهمة لا غنى عنها لمرضى النقرس 5 نصائح مهمة لا غنى عنها لمرضى النقرس
النقرس من الأمراض الشائعة، حيث ترتفع خلاله بشكل ملحوظ مستويات حمض اليوريك فى الدم، وتتجمع معًا لتكون كريستالات تتراكم حول المفاصل، خاصة ً الركبة والكعب وإصبع القدم الكبير.
>وأوصى تقرير نشر بموقع "هيلث" الأمريكى مرضى النقرس بالحد من تناول اللحوم والمأكولات البحرية "سى فود"، نظرًا لأنها غنية بمركبات البيورينات، والتى تتكسر داخل الجسم وتتحول إلى حمض اليوريك، الذى يسبب المتاعب لمرضى النقرس ويزيد من حدة الآلام التى يعانون منها، وذلك حسبما تؤكد لونا ساندون الخبيرة بجامعة تكساس الأمريكية.

وفى سياق متصل، كشف تقرير نشر بموقع مركز "مايو كلينيك" الطبى الأمريكى الشهير عن مجموعة من النصائح المهمة للحد من أعراض النقرس، وهى تشمل:

1.التخلص من السمنة أو فرط الوزن: لأن الأبحاث أثبتت أن فقدان الوزن الزائد يساهم فى خفض مستويات حمض اليوريك وتقليل نوبات النقرس.

2.الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان.

3.تناول كميات كافية من المياه يساهم فى الحد من معدلات الإصابة بنوبات النقرس.

4.الحد من تناول المشبعة الموجودة باللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم ولحوم الطيور عالية الدسم.
>5.قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم قليلة الدهن والأسماك والدجاج، وتناول بحد أقصى 113 إلى 170 جرامًا منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم