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تقدم 30 مرشحا للانتخابات البرلمانية بالبحيرة بطعون أمام القضاء الإدارى

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تقدم 30 مرشحا للانتخابات البرلمانية بالبحيرة بطعون أمام القضاء الإدارى تقدم 30 مرشحا للانتخابات البرلمانية بالبحيرة بطعون أمام القضاء الإدارى
أكدت مصادر قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة" تقديم 30 طعنًا للمرشحين المستبعدين من الكشوف الأولية لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة.

ويأتى ذلك عقب إعلان اللجنة العامة للانتخابات ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية استبعاد 37 مرشحا لعدم استيفاء أوراق الترشيح وعدم اللياقة الطبية خلال الفترة المحددة للانتهاء من استكمال أوراق الترشيح.

ومن أبرز المتقدمين بالطعون جمال خطاب منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين والمرشح عن دائرة المحمودية والرحمانية عقب استبعاده لعدم لتفعيل الحساب البنكى ضمن أوراق الترشيح.

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