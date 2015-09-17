محمد حسان: أي محاولة لإسقاط مصر خيانة كبرى

قدم الداعية الشيخ محمد حسان، مساء اليوم الخميس، التهنئة للأمة الإسلامية عامة وللشعب المصري خاصًة بمناسبة هذه الأيام المباركة، ودعا الله سبحانه وتعالى ان يرفع الغمة عن أمتنا وأن يردها إلى الحق ردًا جميلًا وأن يردنا للحق وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف قلوبها بين أبنائها وأن يجمعهم على كلمة الحق.

وأعرب الشيخ حسان – في تصريحات صحفية- قبل مغادرته مطار القاهرة الدولي لأداء مناسك الحج عن تعازيه الخالصة للأمة الإسلامية ولخادم الحرمين الشريفين في شهداء بيت الله الحرام سائلًا الله -عز وجل- أن يتقبلهم عنده شهداء وينزل رحماته على المصابين منهم.

وثمن الشيخ، لفتة خادم الحرمين التي تفضل بها على أؤلاك الذين توفاهم الله على أسرهم وعلى المصابين منهم بمنحه لكل أسرة متوفي مليون ريال سعودي ونصف مليون ريال سعودي للمصابين،وقال ” أنا لا أكثرها على بلاد الحرمين ولا على خادم الحرمين” سائلًا الله ان يتم عليهم الفضل والنعمة.

ويسأل الله أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يردهم سالمين غانمين ونصيحتي للجميع خلال النسك، أن يشغلوا بالعبادة والطاعة وأن لا يدخلوا في هذه الخلافات والصراعات الموجودة في بلاد المسلمين كافة بدون اسثتناء حتى يتفرغ لنسكهم وأذكرهم بالدعاء للأمة عامة لأوطانهم خاصة حتى يفك الله الكرب عنهم كلهم.

وفي سياق منفصل حول استهداف الجيش المصري والمدنيين من قبل الجماعات الإرهابية خاصة في سيناء، كرر الشيخ حسان استنكاره لهذه الاحداث، مؤكدًا أن كل الدماء حرام ولا نفرق بين دم ابناء الشعب المصري.

وقال بكل وضوح وصرامة بأن أي محاولة لاسقاط مصر تعد خيانة كبرى وجريمة عظمى لا تقع من مسلم مخلص أو صادق ويجب علينا جميعًا أن نحافظ على بلادنا، مشيرًا إلى أن مصر لا يصلحها بعد منهج الله إلا العدل والحق.

وفيما يتعلق بعودة الشيخ أبو إسحاق الحويني من رحلة علاج طويلة في قطر استمرت أربع أشهر، أكد الشيخ حسان أنه قام بالاتصال به هاتفيًا للإطمئنان على صحته لمروره بوعكٍة صحيٍة لم تمكنه من لقائه بالقاهرة إلا أنه أكد بأنهما سيلتقيان خلال مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وذلك في إطار الود الذي يجمع بينهما.