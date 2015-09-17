قوات الأمن التونسية تنجح فى العثور على مخيمين للإرهابيين

نجحت قوات الأمن التونسية فى العثور على مخبأين للإرهابيين على مستوى مرتفعات ولايتى الكاف والقصرين، وقالت وزارة الداخلية ، فى بيان لها اليوم الخميس إنه فى إطار العمليات الاستباقية والهجوم على مواقع تحصن العناصر الإرهابية بالمناطق الجبلية ومواصلة لعملية التنسيق بين قوات الأمن الداخلى وقوات الجيش الوطنى فى مجابهة الإرهاب ، قامت حملة تمشيط مشتركة بين قوات الحرس والجيش الوطنيين ، بجبل للة عيشة وجبل المرقودة ووادى الغول وعين الصيد ووادى العنق ووادى ماعز من جبل كسار القلال بسياقية سيدى يوسف من ولاية الكاف.

وأضاف البيان أن عمليات التمشيط تضمنت أيضا مناطق رقوبة الكميم والشعبة البيضاء داخل عمق مرتفعات جبل المغيلة بمنطقة عين زيان سبيبة بولاية القصرين الحدودية ، حيث تم العثور على مخيم للمجموعات الإرهابية ومصادرة سلاح من نوع "شطاير" تابعة للجيش الوطني، مغطى بأغطية بلاستيكية وكمية من المواد الغذائية وأدباش وأحذية رياضية ومعدات طبخ وولاعات وقوارير بلاستيكية معدة لصنع الألغام الأرضية.