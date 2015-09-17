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الحكومة التونسية تتعهد بإجراء الإنتخابات المحلية قبل نهاية 2016

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الحكومة التونسية تتعهد بإجراء الإنتخابات المحلية قبل نهاية 2016 الحكومة التونسية تتعهد بإجراء الإنتخابات المحلية قبل نهاية 2016
أكد رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد ، حرص الدولة على إجراء الإنتخابات المحلية قبل نهاية العام القادم ، قائلا إن أحرزت تقدما فى اتمام القوانين المتعلقة بالإنتخابات المحلية.

وأضاف الصيد ، خلال الندوة التى نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، أن تنظيم الانتخابات المحلية تأتى ضمن أهداف الحكومة ، مشيرا إلى أن موعد إجرائها يتطلب توافق جميع الأطراف وتغطية كامل جهات تونس بالبلديات وسن بعض النصوص القانونية "على غرار القانون الانتخابى ومراجعة قانون البلديات".

ومن جانبه، شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار على ضرورة الانطلاق فى تقسيم الدوائر الانتخابية خلال نهاية شهر أكتوبر والإنطلاق فى مناقشة المشروع بمجلس النواب خلال النصف الثانى من نوفمبر القادم.

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