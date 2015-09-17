المضربون عن الطعام أمام وزارة البيئة اللبنانية ينهون إضرابهم

أعلن النشطاء المضربون عن الطعام أمام وزارة البيئة اللبنانية، فك الإضراب والانضمام إلى الحراك الشعبى، وقال النشطاء فى مؤتمر صحفى سنعيد الحياة إلى وسط بيروت وسننظم سلسلة نشاطات يعلن عنها تباعا.

وحيا المشاركون الناشط على برو الذى يواصل إضرابه حتى تحقيق مطالب الحراك الشعبى ، وكان هؤلاء النشطاء قد أضربوا عن الطعام منذ بداية الأزمة للمطالبة باستقالة وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق باعتباره مسئولا عن أزمة النفايات ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق عما وصفوه بالإفراط فى العنف ضد المتظاهرين.