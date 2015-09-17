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الجيش الجزائرى يعلن تدمير 8 آلاف لغم الشهر الماضى

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الجيش الجزائرى يعلن تدمير 8 آلاف لغم الشهر الماضى الجيش الجزائرى يعلن تدمير 8 آلاف لغم الشهر الماضى
ذكر مصدر رسمى اليوم الخميس، أن الجيش الجزائرى، دمر 7646 لغما تعود للحقبة الاستعمارية على طول الحدود الشرقية والغربية خلال شهر أغسطس الماضى .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المصدر قوله، إنه تم بالناحية العسكرية الثانية اكتشاف وتدمير 1483 لغما مضادا للأشخاص و4166 لغما مضادا للجماعات، وفى الناحية العسكرية الخامسة تم اكتشاف وتدمير 1937 لغما مضادا للأشخاص و44 لغما مضادا للجماعات و15 لغما مضيئا.

وارتفع العدد الإجمالى للألغام المكتشفة والمدمرة إلى غاية يوم 31 أغسطس 2015، إلى 795138 لغما متمثلين فى 666619 لغما مضادا للأشخاص و123771 لغما مضادا للجماعات و4748 لغما مضيئا.

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